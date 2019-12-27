媒體解析「山東艦」穿越台灣海峽

中國首艘國產航母「山東艦」12月26日在護衛艦隻的伴隨下穿越台灣海峽，消息一出引發輿論關注。有西方媒體認為此舉並非單純展示軍事實力，猜測2020年台灣或成「火藥桶」。

台灣26日在一份簡短的聲明中說，解放軍首艘國產航母「山東艦」當天在護衛艦隻的伴隨下穿越台灣海峽向北航行，全程掌握「山東艦」編隊的動向。台灣「總統府」聲明稱，有關解放軍的各項軍事動態，軍方都有嚴密而實時的掌握，部署確實到位，可以保障台灣安全無虞，呼籲台灣公眾不要擔憂。

2017年1月開始，中國「遼寧艦」航母編隊先後4次通過台灣海峽。（VCG）

台灣中央社稱，「山東艦」2019年兩次入台灣海峽，北京方面2017年以來總共派航母6次通過台灣海峽。最近的兩次均由「山東艦」完成。一次是從北向南通過，一次是從南向北穿過。

台灣國安人士認為，中國選在總統大選前2周（2020年1月11日舉行總統大選），讓最新的航空母艦「山東艦」穿越台灣海峽，周圍應有多艘作戰艦伴護，艦上並載有多架處於戰備狀態的殲15戰機。這是以「準航母戰鬥群」的姿態展示武力，高調提醒國際社會不要輕忽台灣選舉過程中，中國的態度及角色。北京此時展示軍事實力，也是對台灣選民的一種「威嚇」。

美國國防部發言人伊斯特本（Dave Eastburn）26日通過郵件回應台灣媒體稱，知道中國軍隊航艦通過台灣海峽的行動，但對於美軍掌握的細節、是否回應，則不願進一步說明。

攻打台灣的風險正在提高

中國北京政府堅持台灣是中國的一個省。自從蔡英文成為台灣總統之後，中國對台灣的軍事動作大幅度增加，並不斷發出警告要實施武力完成國家統一。

2019年12月17日，中國第一艘國產航空母艦「山東艦」在海南三亞某軍港服役。中國國家主席習近平出席交接入列儀式並登上「山東艦」檢閲儀仗隊。（新華社）

包括德國之聲及美國之音等媒體在報道這一消息時同時提到，「山東艦」穿越台灣海峽的時機剛好選在台灣總統大選舉行前夕。不過，中國國台辦原副主任王在希表示，「大陸沒必要太關注台灣選舉誰輸誰贏，因為最終決定兩岸關係走向的是大陸」。

王在希稱，「用什麼方式來統一，關鍵取決於我們的實力、我們的決心以及各項準備工作是否到位。從宏觀來講，國民黨選勝了，兩岸關係會緩和，但是統一的時間更長。民進黨繼續執政，兩岸關係會緊張，但有可能加速統一的進程。」

+ 8 + 7 + 6

解放軍原南京軍區副司令、中將王洪光也認為台獨勢力已經在台灣佔多數，統派被邊緣化，且這個趨勢無法逆轉。另外，「和平統一」的窗口在台灣已經關閉，大陸民眾與台灣民眾在統獨問題上的意見背向而行，漸行漸遠。

而台灣「國防安全研究院」公布最新的「2019中共政軍發展評估報告」也發出警告稱，解放軍在南海填海造島並軍事化，目的是攻打台灣時可從南部進攻，不必擔心美軍從背後實施反擊，因此大陸攻打台灣的風險正在提高。