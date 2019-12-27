土耳其總統擬應利比亞要求派兵　提供軍事支援

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）12月26日表示，會應受聯合國承認的利比亞民族和解政府（Government of National Accord，GNA）要求，計劃向它提供軍事支援。他說最快可在2020年1月出兵。

土耳其總統埃爾多安26日表示，會在1月7日就部署的立法，向國會呈交草案。（AP）

埃爾多安表示，由於利比亞向土耳其發出邀請，土耳其予以接受。土方會在國會復會後遞交派兵利比亞的立法動議。

該國內政部長Fathi Bashagha在埃爾多安做出上述公布後向記者表示，倘若利比亞的黎波里的戰事升級，GNA會正式向土耳其要求提供軍事支援。

埃爾多安公布有關計劃之前1天，他突然訪問突尼斯，並與該國總統賽義德（Kais Saied）討論有關鄰國利比亞的局勢。

埃爾多安向記者表示，他們討論達致停火、以及讓涉及衝突各方重返談判桌的方法。

利比亞反對派在西方軍事支援下於2011年起義，推翻時任總統卡達菲（Muammar Gaddafi），不過這卻是該國陷於內戰的開始。國內2014年出現兩個分別盤據東部及西部的政府。GNA目前以位於該國西北部的首都的黎波里（Tripoli）為據點，位於東部城市圖卜魯格（Tobruk）的，則是軍頭哈夫塔（Khalifa Haftar）領導的「利比亞國民軍」（Libyan National Army，LNA）。

LNA自4月起向GNA發動軍事行動、向的黎波里推進，倘若雙方全面交戰，有可能導致人口稠密的的黎波里出現人道災難。土耳其自當時起已是GNA的支持者。路透社在11月的報道指出，土耳其無視聯合國的武器禁計，繼續向GNA輸出軍需物資。

利比亞在這段期間陷入代理人戰爭，情況更在埃爾多安同意勿要時出兵支持利比亞加劇。土耳其及卡塔爾支持GNA，俄羅斯、阿聯酋、沙特阿拉伯、埃及及法國則支持LNA。