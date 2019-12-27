土耳其法院裁定封鎖維基百科違反言論自由

土耳其憲法法院12月26日裁定，政府封鎖維基百科（Wikipedia）的禁令違反言論自由。這為解除禁令鋪路。

土耳其2017年4月29日祭出封鎖維基百科網站的禁令。（維基百科網站截圖）

憲法法院是最高法院中，主要處理與憲法有關的法院。土耳其憲法法院26日就禁令違反言論自由進行表決，最終以10票同意、6票反對的結果獲得通過。

律師阿克代尼茲（Yaman Akdeniz）表示，憲法法院必須把書面聲明送至信息和通信技術管理局（ICTA），以解除禁令。他還指出，以往類似案件都會在24小時內執行判決結果。依法而言，下級法院無權拒絕這項裁決。不過近期曾出現有下級法院未立即執行憲法法院判決的案例。

維基百科創辦人威爾士（Jimmy Wales）在Twitter稱：「歡迎回來，土耳其！」他還附上自己與土耳其國旗的照片。

土耳其2017年4月29日以對國家安全構成威脅為由，封鎖維基百科網站。營運維基百科的非營利機構維基媒體基金會（Wikimedia Foundation）其後向土耳其最高法院提出上訴，挑戰禁令。