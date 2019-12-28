俄國防部：高超音速飛彈「先鋒」正式服役

俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）12月27日表示，俄羅斯首批高超音速導彈 「先鋒」（Avangard）已於服役狀態，這對俄羅斯來說是「標誌性事件」。

俄羅斯官員表示，「先鋒」（Avangard）具有高度機動性，且在測試期間，飛行時速可達約3.3萬公里，也就是27馬赫。

紹伊古表示：「『先鋒』高超音速滑翔載具已於莫斯科時間12月27日上午10時投入服役。」他指這是「標誌性事件」。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在2018年3月發表年度國情咨文時，就「先鋒」及其他武器系統進行公布，指「先鋒」像「隕石」及「火球」般衝向目標。

普京2018年12月26日宣布，軍方已成功試射「先鋒」。他指它在烏拉爾山區的棟巴羅夫斯基（Dombarovskiy）導彈基地打中一個位於6000公里外的目標。

英國廣播公司（BBC）的軍事記者馬庫斯（Jonathan Marcus）表示，難於確定俄羅斯這新武器是否已如莫斯科政府所言已在服役，或它只是處於現場測試的高級階段。不過他認為普京24日所講別沒有國家持有高超音速武器的說法，在某程度上是站得住腳的。俄羅斯看來在這方面領先、中國也在發展這種系統，美國看來是落後了。