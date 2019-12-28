中俄伊舉行聯合軍演　德黑蘭：伊朗無法被孤立

伊朗、俄羅斯和中國舉行的海上演習12月27日在印度洋北部以及阿曼灣拉開帷幕，此次演習將持續4天。這是40年來，中俄伊首次舉行聯合軍演。伊朗方面稱，伊朗是無法被孤立的。

綜合媒體12月27日報道，伊朗、中國和俄羅斯12月27日開始在印度洋和阿曼灣舉行聯合海軍演習。

路透社12月27日引述伊朗艦隊上將塔哈尼（Gholamreza Tahani）的話說，「這次演習發出的信息是和平、友誼以及通過合作與團結帶來的持久安全，演習的結果將表明，伊朗是無法被孤立的」。

伊朗電視台報道稱，演習包括救助起火或受到海盜攻擊的船隻，並且進行射擊演練。中國國防部12月26日宣布，中國海軍派西寧號導彈驅逐艦參加。此次演習旨在深化三國海軍之間的交流合作，展示三方共同維護世界和平與海上安全、積極構建「海洋命運共同體」的良好意願和能力。

阿曼灣地處尤其敏感的海上通道，連接霍爾木茲海峽。全球大約三分之一的海上石油貿易在此通過。2019年5月和6月國際商船在波斯灣海域受到襲擊，包括沙特的油輪。美國指責伊朗對襲擊負責，但是伊朗予以否認。

對於伊朗和中俄聯合軍演一事，美聯社認為，這是伊朗在面對美國實施經濟制裁之際，尋求加強與中俄的軍事合作。報道稱，自2019年美國單方面宣布退出伊核協議，並對伊朗實施「有史以來最嚴厲的」制裁後，當下伊朗和美國之間的緊張局勢正不斷升級。

同時，演習是在美國希望建立聯盟以確保伊朗附近水域安全以及2019年夏天波斯灣－霍爾木茲海峽海峽發生的一系列襲擊事件的背景下進行，這些事件大大加劇該區緊張局勢。

伊朗外長扎裏夫（Javad Zarif）12月27日表示，伊朗、俄羅斯和中國舉行的海上演習證明，德黑蘭準備好保護關鍵航道。

扎裏夫在推特（Twitter）上發文寫道：「伊朗很早前就宣布，準備與鄰國一同保障波斯灣的安全。我希望，霍爾木茲海峽和平倡議現在就能得到討論。我們在印度洋北部以及阿曼灣與俄羅斯和中國夥伴舉行演習，明確說明我們旨在保護重要的航道」。

五角大樓向衛星通訊社表示，美國將關注俄羅斯、中國和伊朗的演習。