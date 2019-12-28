美國迪士尼樂園「米妮老鼠」「唐老鴨」報警　控訴遊客鹹豬手

全球的迪士尼樂園都有一班卡通人物走來走去，賣力給遊客帶來歡樂，但背後可能也有不少辛酸。美國近日就有3位在迪士尼樂園扮演米奇老鼠、米妮與唐老鴨的女員工分別報案，她們聲稱遭遊客胡亂拍打或「鹹豬手」。

這3名涉事員工投訴的事件都記錄在警方報告中，12月27日再引來媒體報道。3宗事件發生於12月3日和12月4日，地點位於美國佛羅里達州奧蘭多（Orlando）的迪士尼世界主題樂園。

在迪士尼樂園內，有眾多卡通人物出現為遊客帶來歡樂（Facebook@WaltDisneyWorld）

懷疑非禮「米妮」「唐老鴨」事件

據警方的報告所描述，其中一單發生於12月4日的案件中，有一名扮演「米妮」的員工報案，她投訴與遊客拍照期間，遭一名男子三度摸胸。警方之後憑藉照片找出涉事男子的身份，為一名61歲、來自明尼蘇達州（Minnesota）的男子，他也是迪士尼度假俱樂部（Disney Vacation Club）的會員。警方指，「米妮」最後決定算數了事，而迪士尼則在次日發出禁令，不再讓該名男子進入樂園。

另一宗事件同樣是懷疑非禮案，有扮演「唐老鴨」的女員工聲稱在樂園餐廳工作期間，有一名60多歲女子向她索吻，「唐老鴨」滿足女子的願望，但之後發現自己被摸胸，更有手伸進她的戲服內，事件最後引致警察到場，警方懷疑該名60多歲女子有老人痴呆症，「唐老鴨」則決定不繼續追究。

工作人員辛苦扮成卡通人物，但背後可能也有不少辛酸（Facebook@WaltDisneyWorld）

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有員工投訴遭遊客拍打

至於在第三宗事件內，有「米奇老鼠」投訴遭遊客拍打，該員工向警察稱有一名婆婆為了向孫兒證明「米奇老鼠不會傷害他」，結果5次拍打「米奇老鼠」的頭部。警方最後向受害女員工表示，這次事件屬於民事而不是刑事案件，而她也認為對方不是蓄意傷人，但事件導致她頸部受傷，要到醫院治療。

迪士尼樂園：鼓勵挺身而出

事件引來關注後，迪士尼樂園發言人稱，每個人在工作時都需要安全感，樂園鼓勵扮演卡通角色的員工在遇到不安情況時挺身而出。樂園又指會向員工提供各種資源，包括在現場的執法人員隨時可以提供協助。

英國廣播公司（BBC）則報道，在這些事件發生前的11月，有一名51歲男子因類似指控被捕，當時扮演迪士尼公主的一名員工向調查人員稱，有男子趁合照時摸她的胸部。