英國政府錯誤公開逾千名元旦授勳人士住址　明星政客等中招

英國即將頒授元旦授勳禮（New Years Honours），逾千名授勳人士名單在網上公開。但因政府工作人員錯誤，名單除記載授勳人士的名字外，連同住址被一同公開。

被公開住址的包括著名歌星艾頓莊（Elton John）、名廚哈里奧特（Ainsley Harriott）等。（Reuters）

工作人員發現錯誤後約一小時已把附有住址的名單刪除，政府發言人指已盡快刪除資料，已向資訊專員辦公室（ICO）匯報事件，並聯絡受影響人士，就事件致歉。

被公開的住址詳細記載了受影響人士的居住地點，街道及門號。ICO稱正調查事件，或會就違反私隱條例向有關部門罰款。

授勳禮在2020年元旦日舉行，今屆共有1097人獲授勳。受事件影響的包括著名歌星艾頓莊（Elton John）、名廚哈里奧特（Ainsley Harriott）、女足國腳斯科特（Jill Scott）、前就業及退休保障大臣施志安（Iain Duncan Smith）等人。

另一方面，下議院前議長白高漢（John Bercow）未有出現在元旦授勳名單中，成為230年來首位退任後，而不獲自動受勳的議長。有英國傳媒報道，首相約翰遜取消白高漢的受勳，以報復他在任內未有全力支持所屬的保守黨。