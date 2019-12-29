中俄伊軍演踏入第三天　伊朗警告：我們將攻擊任何「間諜」目標

中國、俄羅斯和伊朗三國軍隊在北印度洋和阿曼灣國際海域舉行為期4天的聯合軍事演習，伊朗海軍少將12月28日發出警告，中俄伊軍演期間，我們將攻擊區域內任何「間諜」性質目標。

伊朗海軍少將薩亞里（Habibollah Sayyari）28日接受媒體訪問時稱：「聯合演習不是鬧着玩，以及對我們來說也不是鬧着玩的事。很多國家肯定想知道這是什麼一回事。間諜已採取行動。

2019年5月以來，美國與伊朗交鋒不斷升級，在宣布向中東增派部隊後，華盛頓還派出「林肯」號航母戰鬥羣前往霍爾木茲海峽巡航施壓伊朗。（Reuters）

薩亞里語帶警告地說：「過去已證明具有這種（間諜）力量存在，故無論是船隻還是飛機，我們會打擊任何置身聯合軍演區域的間諜探測行器。」

他沒有進行一步說明那些間諜可能的身份，但在本周較早時美國政府宣布它「注意到」這個軍事演習。國防部發言人羅伯遜（Sean Robertson）稱：「我們在監察它以及繼續與我們夥伴及盟友去確保航行自由。」

公開消息顯示，中俄伊海上聯合演習將於12月27日至30日在阿曼灣地區舉行。這也是伊朗自1979年伊斯蘭革命後，40年來首次與中俄舉行聯合軍演。中國海軍派西寧號導彈驅逐艦參加，俄羅斯則派出3艘軍艦參演。伊朗電視台報道稱，演習包括救助起火或受到海盜攻擊的船隻，並且進行射擊演練。