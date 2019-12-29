英媒：自稱被逼產中國製聖誕卡　更新人士：不工作會成為「目標」

聖誕節前三天，化名Leo的男子在電視新聞中，看到一張熟悉的聖誕卡後表現震驚並流淚。那張印有戴上聖誕帽小貓的聖誕卡，是英國一名女童在當地連鎖超市Tesco購入，卡上寫有自稱來自上海青浦監獄的「外國囚犯」求救信息。而Leo正正是寫下求救信息的其中一名囚犯，他在2019年初出獄。

Tesco在12月22日宣布，暫停從中國相關企業購入聖誕卡，稱因為有顧客在卡中發現相信是外籍囚犯留下的求救內容。（AP）

中方曾回應指，事件是編造出來的鬧劇，強調不存在外籍罪犯強制勞動的情況。英國《觀察家報》（Observer）收集到6名青浦監獄前囚犯的證詞，詳述在獄中的種種對待及酷刑。

該報在12月28日的報道指出，獄方未有回應媒體有關置評的要求。

Leo被囚3年，期間從事包裝便利貼、口罩及禮品袋等工作，期間被守衛監視。他憶述，自己與另一名囚犯在10張聖誕卡寫上求救信息，希望外界得知獄中情況。他說：「如果你不工作，你會成為（獄方的）敵人。如你不工作，你會成為一個目標。」

《觀察家報》已核實他的身份，由於擔心個人安全及害怕祖國會遭中國報復，Leo要求隱藏自己以及那一位仍在獄中的犯人的真實姓名。

↓↓↓英國有人買到寫有求救訊息的聖誕卡，導致該國超市Tesco須停止銷售有關產品。

well this is horrible - message from Chinese slaves discovered in Tesco Christmas card pack pic.twitter.com/dP7Aljedoc — Angus Livingston (@anguslivingston) December 22, 2019

囚犯：強迫工作並拖以酷刑

這6名前囚犯均在過去2年內獲釋，他們曾目睹當局強迫囚犯工作。他們指出，每月的人工僅為30人民幣，若拒絕工作，就會受到各種懲罰，包括不允許他們購買在獄中生活所需的衣物及食物。有些人更曾遭受水刑。

在獄中度過2年多的42歲尼日利亞商人姆巴納索爾（Peter Mbanasor）指出，自己曾因在獄中組織宗教聚會及讀經活動。他曾在2007年被隔離在監禁室21天，又曾被綁在木板上，以及被噴催淚氣體。他說：「他們的監獄系統是用來摧毀多過用來改革。」

45歲巴西商人戈多伊（Pedro Godoi）亦有類似的感想。他說：「清浦是一個絞肉機，它會用來摧毀一個人。」他因簽證欺詐在青浦入獄5年，5月獲釋。他憶述指自己曾被獨自綁在木板上12天，一個喇叭在旁邊不停播放中文宣傳錄音。他說有中國犯人在受命於獄方的情況下，對他執行3次水刑。

Leo表示：「我的希望是那些在監獄中的人能被當成人看待，一個人犯了罪，不應等於是他們生命的盡頭。」