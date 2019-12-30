美賭城上空出現「神奇光球」　網民熱議是UFO或朝鮮「聖誕禮物」

美國內華達州（Nevada）賭城拉斯維加斯（Las vegas）上空在12月19日出現一個「不速之客」——一個持續閃爍的白色光球，有目擊者拍下影片上載至互聯網。 影片引起網民熱烈討論，有人猜測它是流星，也有人指是朝鮮送來的「聖誕禮物」，甚至有人估它是不明飛行物體（UFO）。

Youtube帳戶UFOs Over Vegas在19日上載一段影片，影片顯示時間為19日下午5時15分。片中一個光芒白中帶藍的光球在昏暗的天空移動。它主要發出白色的光，也不時變成透出藍光，而且不斷閃爍。發光體周圍有一段時間出現數個小的圓形發光體。

英國《每日快報》26日報道，拍攝影片的人指出，飛行物沒有產生任何聲音，它在3分鐘移動約80公里。這顯示它的時速約1,609公里，比F-35隱形戰機稍慢。

片段在網上引起熱烈討論。有些人認為它是UFO，亦有人猜測它可能是朝鮮的導彈，因為朝鮮曾警告要送美國「聖誕禮物」。

美國關島（Guam）和馬利亞納群島（Mariana Islands）12月27日上空同樣出現類似情景，有數百人目擊。美國國家氣象局（National Weather Service）同日在Facebook發文稱，飛行物可能是一顆因為進入大氣層而分裂的隕石。局方又指，另一種可能是中國早前發射火箭或測試推進器時產生的碎片。