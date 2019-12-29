金正恩主持五中全會後　美國防部預測　朝鮮或在新年後行動

朝鮮領導人金正恩12月28日在平壤主持召開朝鮮勞動黨第七屆中央委員會第五次全體會議後，美國國防部猜測朝鮮未送出的「聖誕禮物」 ，或於2020年採取行動。

綜合媒體12月29日報道，朝鮮勞動黨第七屆中央委員會第五次全體會議28日舉行首日會議，討論有關「國家建設」和「國防建設」的問題。金正恩做了關於朝鮮勞動黨中央委員會工作情況和國家工作全局的「歷史性」報告，但報告內容並未對外公開。

12月28日，朝鮮領導人金正恩在平壤主持召開朝鮮勞動黨第七屆中央委員會第五次全體會議。（Reuters）

朝中社稱，此次全會的議題是，在當前形勢下討論朝鮮黨和國家面臨的鬥爭方向和爭取朝鮮革命新勝利的重要政策問題。並強調此次全會在實現主體革命偉業新的歷史性轉變的「關鍵時期」舉行，全會召開的目的在於「突破重重嚴峻考驗和困難，進一步加快革命發展速度，討論在黨的建設和黨的活動、國家建設和國防建設中面臨的重大問題」。

報道說，朝鮮勞動黨七屆五中全會將根據革命發展和國內外形勢要求，提出進一步加強朝鮮國家戰略地位和國力、加快社會主義建設前進速度的鬥爭路線和方向，此次全會「在我黨歷史上具有重要意義」。

據此推測，此次會議很可能為期兩天。這是朝鮮自2019年4月10日召開第七屆四中全會後時隔8個月召開全會。

與此同時，美國國防部預測，朝鮮未送出的「聖誕禮物」有可能在新年之後採取行動，可能是在金正恩1月8日生日當天，也可能是在2月中旬金正日生日（2月16日）前後。不過美國國防部也表示，這一預測「存在一定程度的不確定性」。

12月3日，朝鮮宣稱要送美國一份「聖誕禮物」，至於是什麼禮物「完全取決於美國的選擇。平壤以此施壓，希望華盛頓重新舉行會談，並拿出具體、更有誠意的行動。

美國有線電視新聞網（CNN）12月23日稱，專家和分析人士猜測，這份「禮物」可能是某種先進導彈的發射或衛星測試，也可能是新的反美強硬政策，如放棄與華盛頓談判，強化朝鮮作為核武器國家的地位等。

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作為回應，美國參謀長聯席會議主席、陸軍上將米利（Mark Milley）稱，美軍已「做好一切準備」。美國總統特朗普12月24日告訴媒體稱，美方已準備好應對朝鮮聲稱在年底要送給美國的任何「聖誕禮物」。「們會知道這個驚喜是什麼，我們會非常成功地應對它。讓我們拭目以待。或許是個不錯的禮物，或許他給我寄一個美麗的花瓶，而不是導彈試射。」

而對於「聖誕禮物」為何不送出，韓聯社12月26日指出，中國出面為朝鮮半島局勢「降温」在其中起到非常重要的作用。