中俄推動安理會12月30日討論解除對朝制裁　美國表擔憂

朝鮮勞動黨第七屆中央委員會第五次全體會議12月28日開始召開，朝鮮方面再度對美釋放強硬信號，美國擔憂朝鮮恢復核試驗，中俄也積極斡旋朝鮮半島局勢。

金正恩呼籲朝鮮採取進攻性措施

朝鮮官方通訊社朝中社12月29日和30日接連發布報道，報道會議前兩天的內容。

報道稱，朝鮮領導人金正恩在會議上，討論相關政策問題。他建議在外交事務、軍火工業和武裝部隊方面採取行動，強調必須採取「積極和攻擊性措施，以充分確保該國的主權和安全」。

報道稱，金正恩還討論了國家管理和經濟問題。朝鮮經濟因為核武計劃受到國際制裁的打擊。他提出了「緊急扭轉國民經濟主要工業部門嚴重形勢的任務」。

報道指出，金正恩再次強調，進一步加大同反社會主義、非社會主義的鬥爭力度。

美朝無核化談判進展緩慢，朝鮮近來多次向美國發出警告，要求美國在2019年年底前做出改變，否則朝鮮將選擇新的對抗道路。

12月3日，朝鮮一名高級外交官向美國發出警告，稱年底期限逼近，朝鮮會準備什麼樣的「聖誕禮物」完全取決於美國。12月7日和13日，朝鮮又連續兩次進行疑似與洲際彈道導彈發動機有關的「重大試驗」。美國軍方此前已表示，朝鮮的行動可能包括測試遠程導彈。朝鮮自2017年以來已暫停遠程導彈及核彈試驗。

美國擔憂朝鮮再度進行核試驗

針對朝鮮可能重回對抗道路，美國白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）12月29日表示，如果朝鮮試射遠程或核導彈，美國將會非常失望，而且美國作為軍事和經濟大國，將採取適當行動。

奧布萊恩在接受美國廣播公司（ABC）節目採訪時表示，美國的「工具箱有很多工具」，來應對任何試射。

「我們將保留判斷，但美國在這種情況下將採取行動，」他表示，「如果金正恩採取這種方法，我們將非常失望，而且我們會把那股失望表現出來。」

奧布萊恩稱，美國和朝鮮的溝通渠道暢通，但沒有詳細說明。他表示，華盛頓希望朝鮮領導人金正恩履行朝鮮半島無核化的承諾。

奧布萊恩表示，美國仍然是世界上領先的軍事強權，擁有巨大的經濟實力。他說「我們可以施加很大的壓力。」

他還表示，儘管特朗普和金正恩多年來一直進行個人外交並建立了良好的私人關係，但朝鮮還是威脅要給美國聖誕驚喜。

「或許他重新考慮了這層關係，」奧布萊恩稱，「但是我們將拭目以待。我們將進行密切監視。我們對相關的情況非常關心。」

中俄積極斡旋

針對美朝緊張現狀，中俄積極斡旋。路透社報道，聯合國安全理事會12月30日將就俄羅斯和中國提議解除對朝鮮的制裁舉行第二輪非正式會議。

報道稱，安理會一要求匿名的外交官指責俄羅斯和中國就該決議草案與朝鮮進行協調，包括在與安理會15個成員國磋商之前，允許朝方自行在草案中進行增補。