澳洲電訊商與沃達豐及諾基亞簽約　5年替換華為設備

在澳洲2018年8月以安全威脅為由，禁止中國華為為該國提供5G網絡建設服務。和記電信澳洲與英國沃達豐（Vodafone）合資的寬頻服務公司選擇與諾基亞合作，會在2020年上半年起、用5年逐步替換澳洲的華為設備。

《悉尼先驅晨報》12月30日報道，和記澳洲公司12月30日宣布，與沃達豐合資的寬頻服務公司已和諾基亞簽署一項為期5年的協議，2020年上半年在澳洲推出5G服務。

圖為2018年9月26日，北京中國國際信息通信展上，華為5G展台。（VCG）

和記澳洲公司在聲明中宣布，其和沃達豐各持股50%的合資公司，沃達豐和記澳洲公司將在2020年上半年推出5G服務，由諾基亞擔任其供應商。

「他們（諾基亞）提供了一個令人信服的路線圖，與我們的5G目標一致，將幫助我們繼續為客戶改進4G網絡」，沃達豐首席執行官貝洛塔（Inaki Berroeta）說，5G網絡將在2020年建成，屆時澳洲郊區帕拉瑪塔市（Parramatta）將成為第一個覆蓋5G網絡的城市。

貝洛塔稱，「我們將從2020年年初開始推出這些服務，並將於2020年上半年開始向客戶提供5G服務」。而在將要安裝5G的站點上，諾基亞與華為之間不會存在任何「跨系統」。

貝洛塔特別提到，「部署5G將基於我們對容量和速度的更高需求，主要是大城市……且在實現5G的過程中，我們還將逐步把華為設備替換成諾基亞的」。並抱怨「很明顯，我們一度在推出5G服務上領先，但政府頒佈對華為的禁令無疑讓我們慢了12個月。我們必須迎頭趕上」。

路透社稱，沃達豐在帕拉瑪塔市擁有5G設備，在正式簽署協議之前，他們一直在帕拉瑪塔市與諾基亞測試新網絡。

2018年8月，澳洲政府以「安全威脅」為由，禁止華為中興等中國供應商為當地提供5G網絡建設設備。而多年來，澳洲電信運營商Optus、沃達豐、TPG等一直在使用華為設備。

+ 2

針對這一禁令，華為回應稱，澳洲政府以安全為藉口是出於政治因素的考慮，而忽視了澳洲人民的利益，使澳洲的企業和消費者承受緩慢而昂貴的網絡連接，政府的錯誤決定卻由企業和消費者來承擔。