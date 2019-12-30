拜登：如當選總統　願意任命奧巴馬為首席大法官

美國民主黨頭號參選人拜登（Joe Biden）12月28日接受記者採訪時表示，如果2020年成功當選總統，只要前總統奧巴馬（Barack Obama）願意，他將對提名奧巴馬為最高法院大法官持開放態度。

拜登12月28日就早前不會前往參議院出席聽證會的言論澄清，指若在合法傳召下，他會配合及合作。（VCG）

據霍新聞（Fox News）12月30日報道，拜登12月28日在愛荷華州舉行的一場競選活動中亮相。活動期間有記者提問，如果2020年當選總統，他是否會提名奧巴馬出任最高法院大法官時，拜登直言不諱地回答道：「如果他願意的話，我會的。」

據報道，如果奧巴馬被提名，並獲得參議院的批准，他將成為美國史上第二位擔任最高法院大法官的總統。

上一位擔任最高法院大法官的總統是在1909年至1913年擔任美國總統的塔夫脱（William Taft）。1921年，已經卸任的塔夫脱又被時任總統哈丁（Warren Harding）任命為第十任首席大法官。

奧巴馬和拜登可以說是彼此政治生涯中重要的搭檔。拜登曾於2008年和2012年兩度作為奧巴馬的競選搭檔，並在奧巴馬任期內擔任副總統。