法媒：日產汽車前會長戈恩現身黎巴嫩

日產汽車前會長戈恩（Carlos Ghosn）涉嫌挪用公款、非法投資等在日本被捕，4月中旬獲准保釋，原定2020年4月開審。惟有法國媒體12月30日引述消息報道，戈恩目前正身處黎巴嫩。

法國報章《回聲報》（Les Echos）引述不具名消息和黎巴嫩《東方今日報》（ L'Orient-Le Jour）指，戈恩在當地時間30日傍晚飛抵黎巴嫩機場。

路透社報道，暫時不清楚擁有法國和黎巴嫩國籍的戈恩是如何離開日本。早前日本法院對他頒下禁令限制活動。戈恩的代表律師未有回應查詢。

美聯社聯絡戈恩的電視節目主持朋友卡拉姆（Ricardo Karam），對方回應稱戈恩已在家，完成了一趟「大冒險」。黎巴嫩報章Al-Joumhouriya稱，戈恩是乘坐私人飛機從土耳其抵達黎巴嫩。

《金融時報》引述戈恩的助手稱，戈恩29日較後時間抵達貝魯特國際機場。報道指，戈恩不再被日本當局軟禁，但不清楚他是逃離日本，還是與有關方面達成協議。

《華爾街日報》則引述知情人士稱，戈恩已離開日本。一名身份未明的人士向《華爾街日報》稱，戈恩不相信自己能夠獲得公平審判，並稱自己作為一名「工業政治人質」而感到疲倦。報道指，戈恩預料會未來數天在黎巴嫩召開記者會。

一名保安人員在戈恩位於貝魯特的住所停車場門口附近。（AP）

戈恩因涉嫌挪用公款、非法投資等在2018年11月被捕，拘留108日後於3月獲准保釋，但保釋不足一個月，警方在4月4日再以違反公司法特別瀆職罪拘捕戈恩。他其後在4月25日申請再次保釋獲批，繳交5億日圓保釋金後離開東京拘留所，但行動和通信受到當局嚴密監視，並且禁止與妻子卡蘿爾（Carole Ghosn）。