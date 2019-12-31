朝鮮五中全會多處細節與以往不同　地方幹部罕見列席

朝鮮給美國改變對朝敵對政策設定的「最後期限」還有最後一天，在度過「聖誕禮物」危機後，朝鮮半島局勢能否在平靜中邁入2020年引人關注。朝鮮勞動黨第七屆中央委員會第五次會議於12月28日至30日召開，從規模到持續時間，這次會議不同尋常的地方和會議消息的遣詞造句等都被媒體仔細品讀。

12月28日，朝鮮領導人金正恩主持勞動黨第七屆中央委員會第五次全體會議。（Reuters）

韓國《中央日報》12月30日報道，朝鮮最高領導人金正恩曾於2019年4月親自主持勞動黨中央全會，如今時隔8個月在一年中第二次舉行黨中央全會，是金正恩執政以來的第一次。

《韓國日報》12月30日報道注意到，從朝鮮媒體公開的照片和影片來看，與會的除了中央委員和候補中央委員等250餘人外，各道、市、郡的主要負責人也與會，總人數接近1,000人。地方幹部被要求列席十分罕見，這一舉動暗示金正恩的指示精神將會傳達給所有朝鮮國民。

韓聯社12月30日報道，朝鮮中央電視台12月29日播出的畫面中還出現了一位許久不曾露面的高層人士，即朝鮮祖國和平統一委員長李善權。自2019年2月河內朝美首腦會談決裂後李善權便「閉門不出」，引發外界對其人身安全的猜測。從李善權的座位安排來看，他仍然是勞動黨中央委員會候補委員，並且有可能繼續擔任祖國和平統一委員長職位。

此外，韓聯社還注意到在朝鮮權力排名第三的勞動黨副委員長樸奉珠則連續幾日缺席該會議。而從本次會議上政治局常務的坐次變化來看，以金正恩為中心，右側是朝鮮國務委員會副委員長崔龍海、內閣總理金在龍，左側是勞動黨組織指導部長李萬健、勞動黨副委員長兼宣傳煽動部長樸光浩5人。

由此可以推斷，金在龍有望取代樸奉珠任政治局常委，李萬健和樸光浩則作為勞動黨兩大主要部門的首長自2020年起將在與美博弈的過程中負責提振社會綱紀和加強內部團結，但也不排除他們晉升為政治局常委的可能。

此外，《中央日報》還指出，本次會議的舉辦地是金正恩辦公室所在的勞動黨總部大樓，這也是金正恩時代首次黨中央全體會議的舉辦地。此次會議的規模僅次於2013年。

在12月29日舉行的會議中，金正恩提出為保障安全將「採取進攻性措施」，這個表述也引起西方媒體的極大關注。

美國《華爾街日報》12月29日報道指出，回顧最近幾年的情況，朝鮮勞動黨中央委員會從未在如此臨近金正恩發表新年賀詞的時間召開會議，預計金正恩將會在2020年新年當天的賀詞中發表重大政策轉向。英國廣播公司（BBC）12月30日報道指出，這是金正恩執政後首次出現全會時間超過一天的情況，朝鮮似乎正全力為2020年「全新路線」做充足準備。