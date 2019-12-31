朝鮮五中全會第三天　金正恩稱要準備進攻性軍事外交應對措施

朝鮮領袖金正恩12月30日於朝鮮勞動黨第七屆中央委員會第五次全體會議上，提出需準備「積極和進攻性」的政治、外交和軍事應對措施。

朝鮮舉行勞動黨七屆五中全會，由金正恩主持會議。（Reuters）

勞動黨七屆五中全會30日進入第三天議程，朝中社報道，金正恩主持會議並繼續作工作報告。報道稱，金正恩對勞動黨中央委員會各項目的進展情況、國家建設、經濟發展、武力建設進行了長達7個小時的綜合報告。

金正恩提出要準備可捍衛國家主權和安全的「積極和進攻性」的政治、外交和軍事應對措施。

韓聯社分析認為，這與他在第二天議程中強調的徹底保障國家主權和安全大體一致，但新使用了準備及應對措施等詞。說明在美朝關係可能惡化的情況下，朝鮮正在準備採取軍事應對措施，但與先發制人相比，朝鮮將視美方行動適度應對。

報道稱，金正恩還為經濟體系、整頓秩序、改善科教衛生事業、增產節約、鞏固勞動集體事業及提振紀綱等問題指明了解決方向和方法。他強調，為了實現革命的最終勝利和人民的幸福生活，勞動黨又一次下定決心走上艱苦奮鬥的鬥爭之路。

有觀測認為，全會將在最後一天發表包括討論結果在內的決定書，金正恩在首日議程中提到的重要政策問題可能包含無核化磋商等對美韓戰略，預計具體內容將在1月1日金正恩的新年賀詞上公開。