【中美貿易談判】劉鶴傳將與華府簽約　中國外交部回應

此前有媒體援引消息人士透露，中國國務院副總理劉鶴本周前往美國華盛頓，與美方簽署第一階段貿易協議。對此，中國外交部予以回應。

中國外交部12月31日的例行記者會上，有記者提問：「能否透露中美雙方將何時簽署第一階段經貿協議？昨天有報道稱，中方代表團可能於本週前往華盛頓並將於周六同美方簽署協議。這是否屬實？」

外交部發言人耿爽對此表示：「關於這個問題，建議你向商務部詢問。」

香港《南華早報》12月30日援引消息人士報道，劉鶴1月4日到訪華盛頓，與美國簽署第一階段貿易協議。「華盛頓已發出邀請，並且北京已接受。」

白宮貿易顧問納瓦羅12月30日向媒體透露中美第一階段協議有望在1月初簽署，但他仍希望外界等待美國總統特朗普的親口證實。（VCG）

美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）也在12月30日接受福克斯新聞（Fox News）採訪時，提到媒體此前稱劉鶴將於本週赴美，但他並未最終證實。

納瓦羅還表示，關於中美簽署協議的事宜應從特朗普（Donald Trump）總統或者美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）口中得到證實。

納瓦羅表示：「我們很可能在本周內簽署（協議），現在只是在等翻譯的版本。」