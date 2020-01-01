2019年美國人最尊敬男性：特朗普首次與奧巴馬並列第一

美國民調公司蓋洛普（Gallup）12月30日公布美國人心中最受尊敬男性的調查，美國總統特朗普（Donald Trump）與前總統奧巴馬（Barack Obama）以18%得票數並列第一。

綜合媒體12月31日報道稱，在蓋洛普公司的這項全美最受尊敬男性中，特朗普過去4年都屈居奧巴馬之後，而2019年以18%得票數追平奧巴馬，兩人並列成為2019「全美最受尊敬的男性」。

有媒體稱，「這是特朗普總統的第1次，卻已是奧巴馬的第12次。」

美國總統特朗普首次獲選「全美最受欽佩男性」第一，但遠遠落後於前總統奧巴馬獲選的次數。（AP）

此外，排名在特朗普和奧巴馬身後的分別是，美國前總統卡特（Jimmy Carter），硅谷知名企業家馬斯克（Elon Musk）以及微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）。

民調稱，在「全美最受人欽佩的男性」選擇上，黨派分歧明顯。41%的民主黨人選擇奧巴馬，而45%的共和黨人則選特朗普。

在民調中，美國前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）連續第二年成為「全美最受尊敬的女性」，她2019年獲得10％的選票。

美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）則以5％的選票位居第二。在她之後的是美國知名主持人奧花雲費（Oprah Winfrey）和美國前國務卿希拉里（Hillary Clinton）。蓋洛普還提到，希拉里在過去25年中曾獲得過22次「全美最受尊敬女性」。

為完成今年的民調，蓋洛普公司在12月2日至15日向大約1000名18歲以上人士進行隨機電話採訪。