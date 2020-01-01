伊拉克高層保證境內美國人及財產安全

伊拉克首都巴格達12月31日有大批民眾包圍美國大使館抗議，並向使館擲石頭和在入口處縱火。美國國務院表示，伊拉克總統薩利赫（Barham Salih）和總理邁赫迪（Adil Abdul-Mahdi）分別與國務卿蓬佩奧通電話，兩人都保證伊拉克境內的美國人和財產安全。

國務院發言人奧爾塔格斯（Morgan Ortagus）發表聲明指，蓬佩奧表明美國將會保護和防衛其人民，在當地的美國人會支持一個主權和獨立的伊拉克。

白宮亦發表聲明指，美國總統特朗普（Donald Trump）與伊拉克總理邁赫迪通電話，強調需要保護美方在當地的人員和設施。

伊拉克總統薩利赫發聲明，譴責示威者攻擊違反具約束力國際協議，指攻擊外國使團有損國家利益和國際聲譽。他要求伊拉克安全部隊需要保護所有外國使團，並呼籲示威者離開大使館範圍。

伊拉克民眾包圍駐當地的美國大使館，抗議美軍日前空襲當地一個武裝組織，造成最少25人死亡（Reuters）

這次包圍使館事件源於美軍日前為報復一名美國承包商被殺，空襲親伊朗武裝組織（Hezbollah Brigades）的據點，造成最少25人死亡，觸發大批民眾不滿。

特朗普在Twitter發文批評伊朗策動這次使館攻擊，形容德黑蘭是幕後黑手,需要負起完全責任。他又向伊拉克民眾發文稱，「那些在伊拉克期望自由，又不想受伊朗控制的數百萬名民眾，是你們的時候！」

伊朗否認特朗普指控。外交部發言人穆薩維（Abbas Mousavi）稱，華府「出奇地大膽」將伊拉克民眾抗議美軍野蠻地殺死25名伊拉克人的事件歸咎於伊朗。