印度允許參與5G試驗　華為：感謝莫迪政府對公司一貫信任

美國政府近來不僅對華為5G的網絡建設進行打壓，還號召盟友一同抵制。而印度並未有直接採納美國建議，反而給華為開了「綠燈」。

印度《經濟時報》12月31日報道，印度電信部長普拉薩德（Ravi Shankar Prasad）表示，印度已允許包括華為等所有公司參與印度5G網絡試驗。

報道稱，這是陷入中美經濟和外交紛爭的印度，首次就是否允許華為參與5G試驗採取官方立場。

對此，華為印度公司表示感謝，強調華為始終致力於印度發展，只有技術創新和高質量的網絡才是振興印度電信業的關鍵。

華為印度分公司CEO陳明傑（Jay Chen）表示：「我們也在媒體上看到該新聞，我們感謝印度政府對華為的一貫信任。我們堅信，只有技術創新和高質量的網絡才是振興印度電信業的關鍵。我們對莫迪政府在印度推動5G的發展充滿信心。我們對印度政府和行業可以與最佳技術合作，以實現印度自身的長期利益以及跨行業發展充滿信心。華為始終致力於印度發展。」

不過一名印度電信部官員透露，最新的許可僅限於該國5G試驗而非部署。一名消息人士稱，印度政府希望利用這些試驗來檢查「潛在的漏洞」，然後再對5G部署做出最後決定。

目前，印度為5G試驗定下的新時間是2020年1月。