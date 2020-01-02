德國動物園30動物葬火海　多屬瀕危品種　疑偷放孔明燈肇禍

德國1月1日有動物園發生大火，導致30多隻動物死亡，當中大部分被活生生燒死的動物屬瀕危品種。事件震驚當地，有市民事後在動物園外獻花悼念葬身火海的動物。火警原因仍有待調查，惟調查人員在事發現場附近發生數個曾用過的孔明燈，部分更未完成燒毀，他們正循刑事方向調查。由於當地放孔明燈屬違法，當局呼籲涉案人士或目擊者主動與他們聯絡。

德國西北部克雷費爾德動物園（Krefeld zoo）甫踏入新年不久，卻傳來壞消息，消防員當晚約12時38分接報到場，赫見現場火光熊熊，當中「猿猴館」（Ape House）更被燒剩支架，超過30頭動物葬身火海，包括5隻紅毛猩猩（orangutan）；一頭48歲的雌性大猩猩（silverback gorilla）「馬薩」（Massa）；一隻黑猩猩（chimpanzee）；數隻猴子、蝙蝠和雀鳥等。動物園園長德雷森（Wolfgang Dressen）表示，「猿猴館」當晚只是救出兩隻黑猩猩，牠們亦被燒傷，幸目前情況穩定，德雷森形容，牠們倖存「幾乎是奇蹟」。

克雷費爾德市刑事警察局長霍普曼（Gerd Hoppmann）接受傳媒訪問時表示，當晚有數名目擊者聲稱，曾於子夜時份見過「內有小火的圓筒紙燈籠」在動物園附近飄浮。霍普曼續指，調查員在事發現場附近發生多個曾用過的孔明燈，部分更未完成燒毀。霍普曼形容，這些燈籠約長34厘米，用白紙製造，底部開口，裡面可擺放火種。雖然霍普曼未透露肇事燈籠的數目，但有指調查員在灰燼中發現3個寫上新年祝福字句的燈籠，而根據各方的說法，相信出事的燈籠就是孔明燈。

警方已就「疏忽致刑事火警」（negligently criminal fire）方向展開調查，並希望通過分析氣壓氛圍及風向，以判定當時孔明燈的飄浮路徑。霍普曼續指，在克雷費爾德及德國大部分地區放孔明燈屬違法，故呼籲涉案人士或目擊者主動與當局聯絡。

動物園事後透過社交網站Facebook專頁公布這宗悲劇，並自周三起休館。而園長德雷森透露，今次大部分被燒死的動物屬於瀕臨絕種物種，並形容今次火災是「不可思議的悲劇」，他們正著手處理善後工作。

除了「猿猴館」內兩隻黑猩猩倖存，德雷森又謂消防員當晚及時撲火阻止火勢蔓延至園內其他大廈，其中鄰近「猿猴館」的「大猩猩花園」(Gorilla Garden)沒有起火，園內的大猩猩「奇道高」（Kidogo）及另外6名家庭成員避過一劫。

今次事件震驚德國，有關注動物團體認為這是「不受控制」的慶祝活動之過，所以提倡當局禁止任何人在動物園、農場及狗場附近放各種煙花，避免再發生悲劇。在德國，一般歡迎市民在跨年活動放煙花，亦允許私人購買及發射煙花，惟在當地放孔明燈並不合法，而且情況並不常見。