杜特爾特：法官若阻止與華合作水壩項目　會讓你吃掉臨時限制令

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）強硬推進同中國基建合作的兩個水壩大項目，2019年12月30日在演講中威脅稱，如果法官頒布臨時限制令阻止項目進程，「那麼我將會讓你吃掉你的臨時限制令。」

菲律賓新聞網Bilyonaryo當地時間1月1日消息稱，杜特爾特下令，要求政府確保完成菲律賓呂宋島（Luzon）上的大馬尼拉市與周邊地區、由中國資助修建的兩個供水大項目，分別是價值12.2億菲律賓比索的卡利瓦（Kaliwa）水庫和價值15億比索的瓦瓦（Wawa）水庫。杜特爾特認為，它們將是大馬尼拉區「獲得供水的最後選擇」。杜特爾特要求法庭不得通過禁令阻礙相關項目。

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）2019年12月30日發表演講稱：「我將下令推進項目，並將補助當地居民另覓家園。」「除非（法官）能夠證明考慮頒布的『臨時限制令』（Temporary Restraining Order，TRO）是有根據，如不是，那麼我將會讓你吃掉你的TRO。」

菲律賓新聞網Rappler消息稱，司法部長格瓦拉（Menardo Guevarra）1月1日替杜特爾特解釋稱，這不過是總統日常的「嚴厲」用語而已，「總統知道司法是同行政機關彼此獨立的。他僅僅是在表達，並且使用了自己習慣的風格，包含了個人的情感和期望，想要法庭不去阻止政府主要的基建發展大項目。」

此前2019年12月31日格瓦拉證實，杜特爾特告訴法院，不要因為想推遲而頒布反對修建瓦瓦水庫和卡利瓦水庫的「臨時限制令」，杜特爾特當時還說，這並不是對司法部門的威脅。