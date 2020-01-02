日本推動新法律　限制使用中國通訊設備

日媒稱，日本推動新的法律，將限制中國公司在日本的發展，以扶持本國企業。日本《讀賣新聞》1月1日報道稱，出於安全考慮，日本政府正在推動一項新法律，以防止從中國進口高科技信息和通訊設備。

各國在科技領域的競爭越來越激烈（VCG）

報道稱，日本政府計劃制定一項名為「特定信息通訊等系統的普及推廣法案」（暫定名稱）的法案，並將其提交給國民議會。

該項法案包括日本民營企業通過引入先進技術和機密信息的設備向日本政府申請税收減免或補貼時，負責部門——經濟產業省等會嚴格審查安全性、可靠性、供應穩定性和國際兼容性。在此過程中，日本政府將進行一次篩選，強調安全性和可靠性，然後根據情況引導被審查公司使用美國或歐洲製造的產品或者本國產品。

日本政府計劃針對5G（第五代移動通訊）基站對税收和補貼的支持進行審查，這將成為自動操作和遠程醫療服務等新興產業的基礎，並將從2020年起實現商業化。

具體來說，日本政府考慮的是符合該標準的國內產品以及美國和歐洲產品，從今年開始的兩年內，投資額的15％從日本手機巨頭和製造商推出的5G設施的公司税中扣除。日本政府正在考慮將受惠企業限制在本國企業內，為日本公司5G的研發提供支持。

報道稱，新法律旨在防止華為等中國公司在採用與安全相關的先進設備時進入日本市場，在審查税收等優惠措施時優先考慮日本產品。