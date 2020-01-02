去年美國17名士兵在阿富汗陣亡　5年來最多

美國國防部編制的一份年終統計顯示，2019年有17名現役美國軍人在阿富汗陣亡，其中14名陣亡士兵為陸軍，3名為海軍陸戰隊成員，這是自2015年以來的最高數字。

2019年12月25日，美國陸軍一級中士戈布爾（Michael Goble）的遺體運抵特拉華州多佛空軍基地，他在2019年12月22日的阿富汗行動中犧牲（AP）

美國《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）2019年12月31日發表文章稱，2019年軍事行動造成的美軍死亡人數，達到了五年來的最高值。

美國總統特朗普（Donald Trump）2019年9月取消了原定與塔利班以及阿富汗領導人的會晤，美國和塔利班之間的和平談判從9月起陷入僵局。

特朗普曾考慮將駐阿美軍人數降至8600人，他對顧問表示，希望在2020年11月之前把所有美軍撤出阿富汗，他還威脅要關閉美國駐喀布爾大使館，抱怨那裏太大、太貴。

文章稱，最近幾個月以來，駐阿富汗美軍人數一直是導致特朗普和參議院共和黨議員之間關係緊張的一個原因。共和黨議員一再警告特朗普，在塔利班仍然構成威脅的情況下，不要把美軍撤出阿富汗。

參議院2018年前通過了一項由參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）起草的決議，該決議警告說，美軍從敘利亞或阿富汗「倉促撤軍」可能會損害美國來之不易的戰爭成果，以及美國的國家安全。