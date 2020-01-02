日美貿易協議1月1日生效　日本農戶或面臨更激烈競爭

日美貿易協議於2020年1月1日正式生效，這項有關農產品和工業品的新協議規定，日本在不超出TPP（跨太平洋經濟合作協定）所規定的水平範圍內開放農產品市場，日本從美國進口的牛肉等食品價格有望下降，但外界也認為，日本農戶有可能將因低價美國產品的流入而面臨更加嚴酷的市場競爭。

2019年9月25日，美國總統特朗普（Donald Trump）與日本首相安倍晉三在紐約舉行的聯合國大會期間簽署了貿易協定。（AFP）

日本時報（Japan Times）1月2日發表文章稱，日美貿易協議生效後，日本將對價值約70億美元的美國農產品減免關税，涉及產品包括牛肉、豬肉、乳酪和葡萄酒等。

美國產牛肉的關税税率1日起從38.5%降至26.6%，並將最終降至9%；部分乳酪產品的關税税率從29.8%分階段降至零；葡萄酒關税將最終取消。

在日本對美出口方面，空調零件、燃料電池和眼鏡等產品關税在協議生效後立即取消。

文章稱，對於日美貿易問題，日本各界更關注的是日本輸美汽車及相關零部件的關税減免問題。但本次生效的日美貿易協議並未涉及這一領域，該領域的談判預計2020年4月開始進行。

日美貿易協議於2019年10月7日在華盛頓正式簽署，12月4日獲得日本國會批准。