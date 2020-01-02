送給俄羅斯的新年大禮？　美國重組第二艦隊與其對抗

經過約一年半的重組後，總部位於維珍尼亞州諾福克軍港的美軍第二艦隊現在已具備完全作戰能力。美國媒體形容這艦隊是用來對抗俄羅斯。

美國網站《防務新聞》（Defense News）2019年12月31日報道稱，當天美國海軍作戰部長、海軍上將理查德森（John Richardson）宣布，第二艦隊已經完成重組，將重新服役

理查德森稱，重組後的第二艦隊，將為部署各打擊小組、特遣部隊做好最後的準備。目前第二艦隊已進入最後的高級訓練階段。

重組後的美軍第二艦隊將監視和控制大西洋和北冰洋的海上活動，加強對美國東海岸的防禦。（AP）

重組後的第二艦隊的防區與解散前相同。艦隊司令、海軍中將劉易斯（Andrew Lewis）表示，「我們的盟友和競爭對手都清楚地知道，世界上最活躍的運輸路線位於北大西洋之內，加上北極水道的開放，這種競爭空間只會不斷擴大」。

文章披露，美國軍方認為正在新建多種核潛艇、破冰巡邏艦的俄羅斯會對美國本土造成威脅，重組後的第二艦隊，將彌補美國在北大西洋北美一側的海上防務空白。

第二艦隊已經在冰島首都雷克雅未克（Reykjavik）的軍民用主要空港——凱夫拉維克（Keflavik）設立前哨站，部署P-8A「海神」遠程岸基反潛機，監視俄羅斯海軍的核潛艇活動。