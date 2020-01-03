朝鮮外交軍需負責人大換血　金正恩胞妹金與正意外未獲晉升

朝鮮外交軍需等領域在近期進行人事調動，而金正恩胞妹金與正「意外」沒有得到升遷，引起外界關注。

韓國《朝鮮日報》2020年1月1日報道，朝鮮通過2019年12月31日結束的第七屆中央委員會第五次全體會議，更換三分之二的勞動黨部長級官員，進行了外交、軍需、經濟領域負責人的大換血。

金與正是金正恩最信任的人之一。（Getty Images）

報道稱，朝鮮駐俄羅斯大使出身的外務省副相金亨俊代替李洙墉，被提拔為外交司令塔——黨中央委員會副委員長兼黨國際部部長。在全體會議結束後與金正恩拍攝的合影中，除了李洙墉以外，此前全權負責無核化外交的外務相（黨政治局委員）李勇浩也不見蹤影。

有分析稱，李勇浩或因被追究「河內NO DEAL」的責任，繼黨統一戰線部受到審查後，負責善後工作的外務省也未能找到突破口，遭到了人事調整。

軍需工業部第一副部長李炳哲被提拔為全權負責核導開發的勞動黨軍需工業部部長。空軍司令出身的李炳哲是金正恩執政以後主導核導開發的人物。在軍部人士中，人民武力省副相金正寬當選為政治局候補委員，被指或為人民武力相盧光哲的接班人。

經濟官員也經歷「大換血」。在內閣領導整體經濟發展的副總理金德勛晉升為黨政治局委員，出任中央委員會副委員長兼黨部長。金鎰喆代替盧鬥哲出任國家計劃委員會委員長兼副總理。

金正恩妹妹、勞動黨宣傳煽動部第一副部長金與正再次被任命為第一副部長。有輿論認為，她可能被調任到組織指導部等部門。

據悉，金與正對外公布的正式職務是朝鮮勞動黨宣傳部第一副部長，而從2019年7月8日 「金日成同志逝世25周年中央追悼會」上的主席團位次來看，金與正在包括金正恩在內的朝鮮領導人中排名第九。這意味着金與正的政治地位明顯提升。

但也有聲音指出，金與正的宣傳部第一副部長這一職務正在被玄松月所頂替，此次朝鮮人事「大換血」中，金與正的職位未得到升遷，令人有些意外。

此外，「金正恩的籃球教師」出身的人民保安相崔富日被任命為黨部長。

有分析認為，這是為支持朝鮮國務委員長金正恩宣布的「對美正面突破戰」的執行而採取的措施。