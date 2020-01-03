英媒解析為何中國叫停「滬倫通」

在中美即將簽署貿易協議之際，消息人士1月2日透露，由於政治原因的考量，中國暫停了上海和倫敦證券交易所之間的上市計劃。

中英「交惡」

路透社引述五名消息人士表示，由於與英國的政治緊張關係，中國暫停「滬倫通」計劃。這個被稱為「滬倫通」的計劃旨在擴大中國公司擴大投資者基礎，並讓中國投資者能交易英國上市公司的股票，並讓中國內地投資者有機會進入英國市場。此次暫停，給該計劃的未來蒙上了一層陰影。

2019年6月17日，華泰證券在倫敦證券交易所成功上市，成為首家使用滬倫通機制的中國企業。（Reuters）

消息人士說，「滬倫通」計劃受到政治因素影響而被中斷，目前還不清楚何時能夠恢復。不過目前，中英兩國官方並未證實該消息。中國外交部發言人耿爽1月2日並未確認滬倫通是否被叫停的消息，也並未解釋原因。僅表示，希望英方能為中國企業赴英投資提供公平、公正、開放、非歧視的營商環境，為中英各領域的務實合作順利開展創造適宜條件。

而根據路透社引述的這5名不願具名的消息人士包括政府官員和參與滬倫通事務的人士，他們也都參與與中國官員的會談，他們均表示，停牌背後是政治原因。其中兩人強調了英國在香港抗議活動中的立場，另一人提到英國對英國駐港領事館前職員被拘一事發表的言論。

中國政府將香港的動亂歸咎於包括美國和英國在內的外國政府的干預。參與該計劃的英國企業和銀行正在密切關注最近當選的英國首相約翰遜（Boris Johnson）如何處理與北京的關係，以及對香港的立場。

中國態度變冷

「滬倫通」於2019年開始運行，這是英國改善與世界第二大經濟體中國關係的一種手段，並被視為中國開放資本市場將以及與全球金融中心接軌的重要一步。

然而，北京叫停「滬倫通」消息傳出後，本計劃上市交易的國投電力、中國太平洋保險等企業也隨之暫停。

英國廣播公司（BBC）指出，雖然目前的約翰遜政府在英國脱歐過程中急於同中國這個世界第二大經濟體加強經貿聯繫，但「滬倫通」被叫停顯示中英關係有所惡化。

+ 4 + 3 + 2

英國議會下院前外交事務委員會的主席圖根哈特（Thomas Tugendhat）稱，這一新進展說明中國與英國的治理模式水火不容。批評「中國以政治手段回應處理（滬倫通）說明了這麼一個愈發明顯的現實，即中國的經濟模式並不與基於法治的自由市場一致。」

也有分析認為，這樁麻煩來得太不是時候，對英國和倫敦證交所都是如此。英國正在為脱歐做準備，因而急於同非歐盟國家建立聯繫。根據路孚特數據，2019年倫敦證交所的企業新上市數量為10年來最低，政治動盪以及對英國脱歐的憂慮壓制了股市的籌資活動。

美國彭博社1月2日稱，在英國首相鮑約翰遜為英國退歐做準備之際，中國決定暫停上海證交所和倫敦證交所之間的交易，與其說是對市場的打擊，不如說是對他的警告。