泰國美女廢妃詩妮娜　被傳死在獄中　皇室尚未回應

泰國美女貴妃詩妮娜（Sininat Wongwachiraphak）被冊封3月後，10月時一夕被廢，據傳遭判刑2年，被關押在曼谷附近的空隆中央監獄。不過12月3日她已經身亡的消息卻在社群網站上瘋傳，但目前泰國皇室尚未對此發表任何說明。

34歲的詩妮娜長相美艷，去年在泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的生日被風光封妃，但短短3月便失寵，被泰國王室以「對國王不忠」、「對王后不敬」、野心勃勃妄想坐上后位等罪名，拔除她的王室頭銜及軍階，讓外界震驚。

詩妮娜一度被冊封為貴妃，泰國王室還曾為她發表多張照片及傳記歌頌，現均被刪除。（IG@thairoyalfamily）

社交網站3日時，以「＃สาวน่าน」的hashtag瘋傳她其實已經死於監獄的消息，但由於泰國有嚴格規範不得議論皇室，因此還沒有人敢請求皇室針對此事發表回應。經常撰寫泰皇室相關報導記者麥克格雷格（Andrew MacGregor Marshall）則在Twitter上表示，「根據可靠人士消息，詩妮娜已經轉移至臭名昭著的空隆中央監獄，但我還無法確認她已死的傳言是不是真的。」

Credible sources say King Vajiralongkorn’s former consort Sineenat “Koi” Wongvajirapakdi was recently moved from Klong Prem prison to the monarch’s notorious jail at a Thaweewattana Palace. But I can’t yet confirm the rumours she has died. #สาวน่าน pic.twitter.com/qD4UigFnUT — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) January 3, 2020

詩妮娜出生於泰國北部楠府（Nan），從曼谷的護理專科學校畢業，她在泰國與國外都接受飛行員的訓練，曾在國王的皇家衛隊服役。



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泰國王后素提達穿上傳統正裝，感覺端莊大方。（泰國公關部門）