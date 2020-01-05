泰國廢妃傳已死　記者引述消息指詩妮娜在囚　網民叫他落地獄

泰國王妃詩妮娜（Sininat Wongwachiraphak）被冊封3月後，10月時被廢。傳聞她被判入獄2年，關押在曼谷附近的空隆中央監獄。 網上傳聞指她已2019年1月3日死亡，泰國皇室尚未回應。不過報道過泰國皇室新聞的記者則引述消息人士指她已被囚，但未能確認她是否已死。他的帖文引起一些網民不滿，有人着不要干預泰國內部事務，並叫他下地獄。

HNY to you too, Khun Pornchai 🙏 pic.twitter.com/d6OUyif4oB — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) January 5, 2020

泰國前王妃詩妮娜與泰王亦有過甜蜜恩愛的時光，只是隨着前者妃位被廢，一切已成回憶。（Thailand's Royal Office）

現年34歲的詩妮娜在泰國北部楠府（Nan）出生，畢業於曼谷的護理專科學校。她在2019年7月28日在泰王哇集拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）67歲生日當天封妃。她軍銜為皇家護衞隊少將。

她的王妃生涯在僅約3個月後結束。泰國王室10月21日以「不忠」、「野心勃勃」和企圖阻止王后素提達（Queen Suthida）加冕等原因，褫奪她的王室頭銜和軍銜，並且貶她為庶民。

社交網站在1月3日以「＃สาวน่าน」的hashtag瘋傳她其實已死於監獄的消息，但由於泰國有嚴格規範不得議論皇室，因此還沒有人敢請求皇室針對此事發表回應。

Credible sources say King Vajiralongkorn’s former consort Sineenat “Koi” Wongvajirapakdi was recently moved from Klong Prem prison to the monarch’s notorious jail at a Thaweewattana Palace. But I can’t yet confirm the rumours she has died. #สาวน่าน pic.twitter.com/qD4UigFnUT — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) January 3, 2020

▼想看更多她在意氣風發時拍下的照片，請點擊放大觀看：

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經常撰寫泰皇室相關報導記者麥克格雷格（Andrew MacGregor Marshall）則在Twitter上表示，「根據可靠人士消息，詩妮娜已經轉移至臭名昭著的空隆中央監獄，但我還無法確認她已死的傳言是不是真的。」

詩妮娜妃位被廢後，她便消失於公眾視野，公眾場所再不見任何關於詩妮娜照片等蹤跡，王室公告發布不足1小時後，王室網站上有關她的60張照片被刪除。

澳洲媒體news.com.au報道，由於泰王的前妻曾有遭流放的下場，故此也引來外界擔心，詩妮娜也可能要開始流放生涯。有網民在10月以她的別名Koi做成標籤「#SaveKoi」，在網上發起聲援行動。

▼麥克格雷格1月3日發布的Twitter推文，稱他不能確認有關她已死亡的傳聞：

Credible sources say King Vajiralongkorn’s former consort Sineenat “Koi” Wongvajirapakdi was recently moved from Klong Prem prison to the monarch’s notorious jail at a Thaweewattana Palace. But I can’t yet confirm the rumours she has died. #สาวน่าน pic.twitter.com/qD4UigFnUT — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) January 3, 2020

▼隨着泰王廢掉貴妃，有人說泰王后素提達已坐穩其寶座，想看更多她的照片，請點擊放大觀看：

泰國王后素提達穿上傳統正裝，感覺端莊大方。（泰國公關部門）

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前王妃上位之路 似新任王后「翻版」

有大陸媒體稱並非貴族出身的素提達能一步一步走到王后寶座，當然不簡單，而詩尼娜則會是泰國王室的「甄嬛」，或將與素提達上演真人版的宮廷劇。不過如今看來，素提達看來已「完勝」這位妃子。

詩尼娜的封號為「昭坤帕」，是現泰國拉瑪王朝建朝來第二次使用，首次是在1921年六世王時期。這封號類似於中國清朝的「貴人」。

泰國雖在1935年廢止一夫多妻制，泰王此舉似乎予人他跟一夫一妻制「唱反調」的感覺。馬來西亞《中國報》報道亦指出，詩尼娜是1932年泰國開始成為君主立憲制國家以來，首次泰王冊封的王妃。