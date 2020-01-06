日本自衛隊將首次改名為航空宇宙自衛隊　日媒：抗衡中俄武器研發

日本政府正展開協調，將「航空自衛隊」改名為「航空宇宙自衛隊」。此舉針對中國和俄羅斯在太空領域的武器研發活動，強化日本太空防衛能力。最快2021年更名。

據日本《讀賣新聞》2020年1月5日報道稱，由於中國和俄羅斯研發攻擊人造衛星的武器，太空領域的威脅逐步升高，因此日本政府決定將太空視為國防領域，從而加強防禦能力和威懾力。

航空自衛隊的這一改名計劃預計將於2021年完成。日本自1954年設立陸上、海上、航空自衛隊以來，這是首次對自衛隊的名稱進行更改。

中國和俄羅斯在太空軍事領域的快速發展，令日本倍感壓力。（Reuters）

日本政府將在2020年的秋季臨時國會上提出自衛隊和防衛省相關法案修正案，核心是增加「宇宙」的概念。

日本將在2020年先一步創立20人規模的「宇宙作戰隊」，並以此為核心在2023年左右將這一部隊的人員擴充至120人。據日本《產經新聞》報道稱，防衛省已經將新設「宇宙作戰隊」、購買監視和掌握外國對日本衛星進行電磁攻擊的裝置等相關費用共506億日圓計入預算中。

此外，日本目前正在制定2026年發射具備監控功能的衛星的計劃。

《讀賣新聞》報道指出，中俄正在研發攻擊性衛星，日本政府重視太空的安全保障，從而加速研發能確保軍事優勢的能力。

日本政府在2018年底的內閣會議上制定了「防衛計劃大綱」，在太空領域規定「獲取優勢極其重要」。日本首相安倍晉三在2019年9月與自衛隊高層見面時表示：「向航空宇宙自衛隊邁進已經不再是夢話。」

美國在2019年12月創立「太空軍」，《產經新聞》稱，日本政府還計劃與美國太空軍共享太空防衛相關訊息，「航空自衛隊的改名，旨在加強與美國的協同」。