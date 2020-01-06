伊拉克議會通過決議驅逐美軍　特朗普：若被迫撤軍會制裁巴格達

美國1月3日對伊拉克首都巴格達國際機場發起火箭彈襲擊，造成包括伊朗伊斯蘭革命衛隊下屬「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）等在內至少8人死亡。伊拉克指責美國侵犯主權，要求駐紮伊拉克的美軍離開。美國方面也強硬表態。

伊拉克下逐客令

當地時間2020年1月5日下午，伊拉克議會召開特別會議，對駐伊美軍問題達成了決議。決議內容包括：1、伊拉克政府必須不再向國際組織提出協助打擊極端組織的要求；2、伊拉克政府應努力終結所有外國軍隊在伊拉克領土上的存在；3、外國軍隊不得以任何理由使用伊拉克的領土、領空、領水；4、伊拉克政府應向聯合國安理會提出對美國的交涉；5、伊拉克政府必須儘可能了解美國後續軍事行動的時間節點，並且在7天內告知議會。

伊拉克議會決議出台後，伊拉克政府將在今天或明天以此為基礎發布政府決議，並開始推動實行。據悉，目前美國在伊拉克的駐軍人數大約為5,000人。

美國強硬表態

在知悉伊拉克國民議會的決議後，美國國務院發表聲明表示很「失望」，正等待伊拉克進一步釐清決議的法律性質，希望伊拉克重新考慮兩國之間持續的經濟與安全關係，強調共同打擊極端組織ISIS符合兩國利益。

據美聯社報道，美國國務院一名官員表示，過去一周美方都在致力於阻止這項決議，然而最後失敗了，他將這項失敗歸咎於「伊朗代理人」的阻撓。

特朗普1月5日當天也對記者說，美國在伊拉克有一個非常昂貴的空軍基地，花費了數十億美元，除非伊拉克賠償這些錢，否則美軍不會離開。

特朗普還表示，如果美軍被迫撤離，將對伊拉克實施「重大」制裁。「這個制裁會讓對伊朗的制裁看起來微不足道。」

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當地時間1月5日，伊拉克外交部通過伊拉克常駐聯合國代表，向聯合國安理會和聯合國秘書長遞交信件。信件稱美國在伊拉克領土空襲伊拉克軍事營地、刺殺伊拉克軍隊領導人及高級別友人，導致人民動員委員會副主席穆罕迪斯、數名伊拉克人及與其有友好關係的領導人死亡，這是對伊拉克主權的嚴重侵犯，也違背了美國軍隊在伊拉克駐紮的條件。

伊拉克要求聯合國安理會對轟炸和刺殺行為作出譴責。