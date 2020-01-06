日本將部署新型防空導彈　中國成首要假想敵

日本政府計劃將新型地對空導彈優先部署在沖繩，以攔截敵方的進攻型導彈，而首要假想敵就是中國。

據日本《產經新聞》2020年1月5日援引多名政府相關人士報道稱，日本政府將新型防空系統「改進型03式中距離地對空導彈」（簡稱中SAM改）的首次部署地選在沖繩，該導彈系統可防禦巡航導彈和戰機的攻擊。部署行動將在2021年3月完成，部分將最快於今年下半年進行部署。

報道指出，這一新型導彈系統部署以受到中國攻擊為假想，將承擔守衛日本自衛隊和美軍基地的責任，以維持防衛能力。

中國的導彈實力引起日本高度戒備，圖為2018年11月8日，在中國珠海展出的HD-1超音速巡航導彈實物。（VCG）

報道稱，「中SAM改」與「03式中距離地對空導彈」（簡稱中SAM）相比，兩者射程並無太大變化。不過，「中SAM改」攔截低空高速飛行導彈的能力得到提高，並且指揮控制能力也得到了改善。

日本陸上自衛隊相關人員表示：「速度更快，能攔截更多目標。」

報道稱，在日方假想中，中國對沖繩展開攻擊之際，將大量發射彈道導彈和巡航導彈。屆時自衛隊將利用SM3導彈和愛國者導彈擊落中國的彈道導彈，並用「中SAM」攔截中國的巡航導彈。