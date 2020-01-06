美國賓夕法尼亞州車禍　5名華僑和中國留學生受傷

美國賓夕法尼亞州（Pennsylvania）收費公路1月5日發生嚴重車禍，一輛載客旅遊巴、3輛貨櫃車及1汽車相撞，最少5人死亡及60人受傷。中國駐紐約總領事館證實，意外中有5名華僑華人和中國留學生受傷，目前未有中國公民死亡的報告。

美國賓夕法尼亞州1月5日發生嚴重車禍，意外中最少5人死亡，約60人受傷。（AP）

新華社1月6日報道指，總領事館已啟動應急機制，與處理意外的相關各方聯絡，並派出工作組趕赴事發地點，核實情況以及提供協助。

總領館工作組與5名傷者中的4人取得聯絡，他們前情況穩定，餘下1人已由其親屬接走。

整體來說，在這宗嚴重車禍中，最少5人死亡以及60人受傷。意外中傷者年齡介乎7至67歲，全部預期得以保命，只是2人情況危殆。

事發位於匹茲堡（Pittsburgh）以東50公里的威斯摩爾蘭縣（Westmoreland County）。一輛載客的旅遊巴在公路上的彎路落斜，撞上路堤後翻側，2輛貨櫃車撞上旅遊巴，隨後第三輛貨櫃車撞上它們，1輛汽車亦撞進它們之中。當時是凌晨3時40分。



出事旅遊巴自新澤西開往辛辛那提，由名為Z & D Tour的公司營運。公司以新澤西羅卡威（Rockaway）為基地，自2012年起開業。它僱用15名司機，以及擁有8部車。美國《哥倫布電訊報》在1月5日的報道稱找到公司持有人，他名為Chen Dan Yu。