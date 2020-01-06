委內瑞拉警阻反對派進入國會　國會議長「鬧雙胞」

委內瑞拉政治亂局持續，1月5日國會議長更「鬧雙胞」。該國反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）在警方阻撓下無法進入議會，變相令他無法投票及被選。疑獲總統馬杜羅（Nicolás Maduro）推舉的另一名反對派政客帕拉（Luis Parra）宣布成為國會議長。瓜伊多其後與反對派議員在媒體辦公室舉行選舉，再被選為國會議長。

委內瑞拉反對派領袖瓜伊多1月5日企圖攀爬國會附近欄杆進入國會時，被配有防暴盾牌的警員推走。（AP）

瓜伊多2019年1月23日宣誓就任該國臨時總統，之後獲得美國、英國、巴西等逾50個國家承認。他希望通過再度當選議長，延續其在反對現任總統馬杜羅運動中的領導地位。

他在5日與12個反對派議員進入議會時，被警方以進行保安行動為由阻止。帕拉在瓜伊多及一些反對派議員的缺席下，宣稱在167個議席的國會中獲得81票，宣布自己成為國會議長。



帕拉曾是瓜伊多的盟友。帕拉這位身陷貪污醜聞的反對派議員，疑獲馬杜羅推舉。瓜伊多指控馬杜羅在策劃非法的國會政變。

瓜伊多在國會外擾攘4小時後，與其他反對派議員前往《國民報》（El Nacional）的辦公室舉行臨時國會會議。會上點票結果指出，167名國會議員中，100人投票支持瓜伊多。在這個情況下，委內瑞拉出現兩名國會議長。



馬杜羅在電視講話中承認帕拉成為新議長，以及攻擊瓜伊多，指他是北美帝國主義的傀儡。