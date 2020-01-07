印尼動員漁民與中國船隻對峙　領海糾紛升級

印尼不滿中國船隻駛入其「專屬經濟海域」，印尼政府1月6日表示，將動員漁民加入軍艦行列，在南海抵禦中國船隻。

中國與印尼南海九段線爭端仍未得到有效解決。（Reuters）

報道稱，印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）在異常強烈的聲明中對記者說：「就我們的主權而言，沒有任何談判餘地。」報道稱，自上個月在北納圖納群島（Natuna）對峙後，中國的海警船與中國漁船一同出現，這令雅加達與北京之間的友好關係惡化。

印尼首席安全部長對記者宣稱，將由大約120名來自爪哇島的漁民被送往北約1,000公里外的納圖納群島。「我們想從北海岸動員我們的漁民，也許也會從其他地區動員漁民在那兒捕魚。」印尼上周曾表示，將向該地區派遣更多軍艦。海事安全局海上行動分部負責人伊瑪目希達亞特（Imam Hidayat）稱，目前有六艘印尼軍艦在那裏，還有四艘正在路上。

印尼外交部表示，中方一直聲稱擁有有關海域主權，印尼認為說法沒有法律根據，重申印尼並非南海主權聲索方，而且在司法管轄權方面沒有與中國重疊。根據印尼海事安全局記錄，2019年12月19日至24日，至少有63宗中國漁船非法進入納土納海域非法捕魚，有數十艘中國海警船保護。

中國外交部發言人耿爽應稱，中國漁民一直在中國南沙群島有關海域進行漁業生產活動是合法合理，中國海警船在有關海域維持海上秩序，保護本國人民的正當權益。中方願意與印尼繼續通過雙邊對話，妥善管控分歧。據瞭解，納土納海域是著名的石油和天然氣藴藏地。