【彈劾特朗普】博爾頓：願意到參議院作證

任職17個月的美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）是彈劾案發時、美國總統特朗普（Donald Trump）外交政策上最倚重的親信、在場掌握第一手訊息的證人，被特朗普公然踢出白宮的博爾頓，或成為民主黨扳倒特朗普的關鍵證人。

博爾頓1月6日發表聲明稱，願意出庭作證，條件是參議院審訊彈劾案時，給他發傳票。

博爾頓在聲明裏說，自己想要兼顧到「公民的責任和前任國安顧問的義務。」「相應地，由於我的證詞再次成為爭議話題，我不得不傾盡全力去解決這些嚴肅的問題，以慎重考慮和研究為基礎。」「我決定，如果參議院開出傳票要求我給出證詞，我已準備好作證。」

美國有線新聞網絡（CNN）1月6日引述消息人士的話稱，博爾頓發表聲明前，給參議院議長麥康奈爾（Mitch McConnell）留了訊息，提醒他接下來將會發生什麼。不過，博爾頓未曾知會白宮。

博爾頓因與特朗普的矛盾和嫌隙在9月10日被高調開除。雖然此前博爾頓委託律師庫珀（Charles Cooper）在10月30日對眾議院聽證會的邀請代為回應稱，在沒有收到傳票的情況下，博爾頓不會出庭作證。

但消息人士對CNN說，博爾頓對眾議院一直沒有給他發傳票，既感意外，又覺蹊蹺。眾議院三個委員會在推進彈劾案的兩個月過程裏，均曾給博爾頓發出過出席聽證會邀請，但沒有表決是否發傳票、強迫博爾頓作證。

而滿足參議院發傳票的條件，需要至少4名共和黨參議員倒戈，同47名民主黨參議員一致投票才可通過。