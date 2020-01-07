【武漢肺炎】泰國加強檢查　4人須隔離觀察

中國武漢接連傳出不明原因肺炎後，多個地區紛紛加強對來自武漢的人士作檢查。其中泰國曼谷等主要機場已加裝體溫掃瞄機，當局並將4名來自武漢而出現發燒癥狀的人士隔離觀察。

因應武漢不明原因肺炎，泰國衛生部門會在曼谷等多個主要機場加強檢查來自中國的旅客情況。（Getty Images）

泰國《曼谷郵報》（Bnagkok Post）1月7日報道，當地疾管局（Disease Control Department，DCC）局長Suwanchai Wattanayingcharoenchai6日表示，目前有3名泰國公民及1名中國兒童從武漢到達泰國後，出現發燒跡象，因此已經送到醫院作隔離觀察。Suwanchai稱，初步化驗報告顯示，3歲的中國男孩證實患上感冒，另一名22歲的泰國女子則感染呼吸道合胞病毒（RSV）。至於其餘兩名分別24歲及44歲病人的情況，當局仍在等待化驗結果。

泰國副總理兼公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，有關部門正密切留意四名病人的情況，暫時沒發現他們曾接觸過武漢的病毒。不過因為他們曾經到過武漢，因此需要安排他們隔離觀察。

阿努廷認為，目前沒擔心新病毒會在泰國內散播，但建議民眾延遲到高風險地區的計劃。而疾管局已經在曼谷廊曼及蘇凡納布、清邁、布吉機場設置紅外線溫度探測器，檢查來自中國航班的乘客體溫，並特別留意這些地區乘客是否出現呼吸道疾病癥狀。

另外，武漢市衛健委早前通報，至今共錄得 59宗不明原因病毒性肺炎，其中 7人為重症患者。當局已排除流感、禽流感、沙士 (SARS) 和中東呼吸綜合症等呼吸道病原，仍在調查病毒來源。菲律賓衛生部門5日已指示檢疫局加強對各口岸入境旅客的檢查，特別是有發燒或呼吸道感染症狀的旅客。