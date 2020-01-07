特朗普長子炫耀新步槍有十字軍符號裝飾　被指支持美出兵伊朗

美國總統特朗普（Donald Trump）的長子小特朗普（Donald Trump Jr.）1月5日出現令人側目之舉。他在Instagram上載3張他手持AR15突擊步槍的相片，彈匣上有美國前國務卿希拉里（Hillary Clinton）被囚的插畫圖案，以及槍上的裝飾是十字軍東征時的「十字軍十字」符號。他此舉被解讀成支持美國「東征」伊朗。

特朗普1月3日下令美軍用無人機炸死伊朗革命衛隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。小特朗普5日上載一張炫耀自己持有新槍的照片，他在帖文寫道：「射擊場上美好的一天，@rarebreedfirearms及@spikes_tactical，在我的AR及那個彈匣加了一點很棒的東西。」

特朗普2016年競選總統的時候，不時在造勢活動中叫喊「將她關起來！」那個「她」指的是希拉里。小特朗普的新槍出現希拉里「被囚」的插畫圖案，自然會令人聯想到他與其父站在同一陣線。

「十字軍十字」源於十字軍東征。十字軍東征（伊斯蘭世界稱為「法蘭克人入侵」）是一系列有羅馬天主教教皇准許、持續近200年的宗教戰爭。第一次十字軍東征時，教皇烏爾巴諾二世1095年號召基督徒征討異教徒，他將一面有這標誌的教宗旗交予十字軍戰士。他們1099年攻佔耶路撒冷，成立耶路撒冷拉丁王國。它的國旗亦有「十字軍十字」圖案。

耶路撒冷拉丁王國存在不足200年，但為地中海沿岸國家民眾，包穆斯林、猶太人與東方基督教徒帶來嚴重的災難與傷亡。東方伊斯蘭世界與西方基督教世界的敵意亦在多次戰爭與屠殺中加深，也加劇兩種文明的矛盾。