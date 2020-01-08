以色列總理：伊朗將領被殺是美國事件

美國下令除掉伊朗高級將領後，中東的安全局勢迅速惡化。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）1月7日召開的內閣安全會議上表示，蘇萊馬尼被暗殺不是「以色列事件」而是「美國事件」，似乎是想與華府劃清界線。

內塔尼亞胡在會上建議，部長除了支持美國自衛的權利外，避免對媒體談及3日發生的暗殺行動，以免給人留下以色列參與其中的印象。

與此同時，以色列提高了安全警戒水平。以方3日關閉了北部地區一處景區，並呼籲民眾遠離以色列和黎巴嫩邊境地區。以安全部門還決定加強對駐外使領館和有關機構的安全保衛。

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以色列面臨巨大風險

英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊司令薩拉米（Hussein Salami）與伊朗最高領導人哈梅內伊出席了在蘇萊曼尼家鄉克爾曼舉行的葬禮和哀悼活動。薩拉米在發表講話時含淚對民眾承諾道，「我們將會報仇，我們要放火燒了美國愛的地方。他們很清楚這是哪裏。」隨後，他大喊着「以色列去死」的口號。

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報道，伊朗前高級軍官雷扎伊（Mohsen Rezaei）曾表示，以色列城市海法和軍事中心將被視為報復行動的目標中。

內塔尼亞胡的算盤

以色列《國土報》分析認為，在蘇萊曼尼死後，以色列雖然對伊朗從敘利亞、黎巴嫩和加沙等戰線上發起報復或挑戰存在擔憂，但是這次暗殺行動中最大的受益者將是內塔尼亞胡。

受到3項貪腐罪名指控的內塔尼亞胡正面臨着政治生涯中的最大威脅，因此，這場暗殺事件可能會使他的貪腐問題不再受到關注，並且在2020年3月即將舉行的議會選舉中，使安全形勢與挑戰重回該國的政治重心。

文章稱，組建由內塔尼亞胡領導的右翼政府成功與否，將取決於內塔尼亞胡能否將伊朗威脅及其風險，保留在以色列安全議程內，並使之成為以色列社會關注的重點，直至以色列議會的選舉結果產生。