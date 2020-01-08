【伊朗報復美國】駐華大使：將終結美國在西亞的邪惡勢力存在

伊朗駐華大使克沙瓦爾茲扎德（Mohammad Keshavarzzadeh）接受了中國官媒的採訪，在採訪中他明確表示伊朗對美國的「報復」一定會是「非常嚴厲的軍事行動」，未來美國在西亞將不再擁有一席之地。

中國官媒《環球時報》2020年1月6日採訪克沙瓦爾茲扎德，記者詢問伊方此前提及的「報復行動」具體指的是什麼樣的行動時，克沙瓦爾茲扎德表示，伊朗的報復措施將一定是軍事性質的行動，伊朗已批准多項針對美國的報復措施，一定會在合適的時間、合適的地點對美國予以報復。

目前美國在西亞廣泛的軍事存在都是非法的，美國在波斯灣的第五艦隊更是一個非法且具有恐怖主義性質的存在。伊朗不懼怕和美國打仗，在美國已有所行動的情況下，予以報復是伊朗的權利。

伊朗少將蘇萊曼尼（Qassim Suleimani）將軍1月3日凌晨在巴格達國際機場遭被美軍襲擊身亡。圖為蘇萊曼尼乘坐的汽車燃燒現場。（AP）

在伊朗與美國的這場爭端中，美國是開啟者，但克沙瓦爾茲扎德稱，他保證終結者將不會是美國，伊朗將會以嚴厲的報復行動來回應美國的霸權主義和恐怖主義行為，不會採用「獨狼式」襲擊。

克沙瓦爾茲扎德表示，他不認為美國有能力與伊朗開啟一場全面、大規模的新戰爭。事實上，美國並沒有像它想象的那麼強大，僅在亞洲，美國就失敗了很多次，最好的例子就是美國在阿富汗花費幾萬億美元軍費之後，最終還是不得不選擇離開。

克沙瓦爾茲扎德強調，由於美國暗殺的是一名伊朗軍隊正式的高級統帥，因此除了軍事報復，伊朗也將通過國際組織和國際司法程序來推動此事的解決，現伊朗已向聯合國安理會通報了此事。美國暗殺伊朗軍官一事不僅侵犯了伊拉克的主權和領土完整，也是對正常國際準則和法律原則的徹底違背。

在暗殺事件發生之後，美伊之間已經不再具備談判的可能，談判將不再是一個選項。