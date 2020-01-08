金正恩36歲生日　執政8年從未熱烈慶生

2020年1月8日是朝鮮最高領導人金正恩36歲生日，與往年一年，朝鮮並未熱烈慶祝金正恩的生日，朝媒也沒有進行相關報道，背後原因引人關注。

韓聯社早前報道，有觀點預測，朝鮮有可能在金正恩生日之際公開新的「戰略武器」並發起挑釁，但截至目前朝方沒有出現異常動靜。

據朝鮮官媒朝中社1月7日報道，金正恩視察了平安南道順川市順川磷肥廠。而從朝媒不會報道當天發生的事情的慣例來看，金正恩有可能會在8日也安排外部活動。金正恩曾於2019年1月7日至10日訪華並在中國度過第35個生日，當時他與中國國家主席習近平舉行會談並共晉午餐，朝媒也未對此進行報道。

金正恩執政以來連續8年低調過生日，這與前領導人的生日被指定為「重要節日」形成鮮明對照。朝鮮已故領導人金日成和金正日的生日分別為4月15日、2月16日，朝鮮分別將兩位已故領導人的生日定為法定節假日，分別被稱為「太陽節」和「光明星節」。

相比於熱烈報道人民群眾慶祝前領導人誕辰活動，朝媒極少提及有關金正恩生日的消息。金正恩於2009年1月被指定為金正日的接班人，2012年起成為朝鮮最高領導人，而他的生日直到2014年才得到證實。

朝中社曾於2014年1月9日報道，美國前NBA著名籃球運動員洛文（Dennis Rodman）對朝鮮進行訪問，並於8日為慶祝金正恩生日組織了籃球比賽。2016年10月朝中社曾報道，2017年1月將隆重地為金正恩慶生，但是2017年生日當天朝鮮並沒有舉行紀念活動。而從韓聯社最新獲取的朝鮮2020年掛曆顯示，1月8日不是法定節假日。

韓國《朝鮮日報》2020年1月8日報道認為，朝鮮沒有對外宣傳和公開慶祝金正恩生日，一方面是因為金正恩才30多歲，還不適合與金日成、金正日相提並論，另一方面也體現對已故最高領導人的禮遇。