【美伊開戰？】民調結果：71%受訪者相信未來數年內發生

伊朗在1月8日對美國駐伊拉克軍事基地實施火箭彈襲擊，局勢緊張程度再度攀升。就在伊朗1月8日襲擊美軍基地不久前，一項民調結果顯示，71%的美國人相信，華府將在未來數年內與伊朗開戰。

美國與伊朗關係緊張加劇。（Reuters）

英國路透社報道調查結果，在伊朗襲擊美軍基地之前的1月3日至6日期間進行，共有1,005人接受調查。

在針對如何應對伊朗的軍事襲擊問題上，34％受訪者回答「應對軍事目標進行定點空襲」、37％回答「派遣地面部隊進行全面行動」，另有8％回答「應使用外交手段」。

關於今後數年爆發對伊朗戰爭的可能性，31％受訪者回答「極大可能」，而在2019年5月調查中，這一比例僅為15％。此外，40％受訪者回答「一定程度上可能」。調查結果還顯示，71%的受訪美國人相信，華將在未來數年內與伊朗開戰。

另一方面，路透社還在1月6日至7日，訪問1,115名美國民眾，調查他們對美國總統特朗普（Donald Trump）政策的看法。其中，有53％的受訪者回答「不支持」，這一比例較2019年12月上升9個百分點。

路透社稱，這表明美國國內對於導致美伊局勢惡化的特朗普的不滿正在加劇。