哈里梅根將退居王室幕後　英女王或事先不知情

英國薩塞克斯公爵哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan Markle）1月8日突然透過Instagram宣布將卸任王室「高級」成員身份。對於這個重決定，英國廣播公司（BBC）報道指，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth）及威廉王子（Prince William）事先並不知情。

據報道所指，兩人在公布聲明前沒有徵詢其他王室成員意見，當中包括英女王和威廉王子，而其他王室「高級」成員對此感到「傷心」。路透社亦引述王室消息稱，哈里夫婦事先沒有就此事咨詢其他王室成員。

BBC王室記者戴蒙德（Jonny Dymond）表示，王室官員在回應事件的聲明中用上「失望」（disappointed）的字眼，認為這是是「頗為強烈」的用法。他指出，這措辭代表王室內部真正的感受，這或不在於事件本身，而在於事件處理的方式，沒有事先徵詢意見的做法讓人感到難受。他續指，顯然哈里與梅根站在一邊，其他王室成員站在另一邊。

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哈里與梅根宣布將卸下在王室的「高級」成員身份，稱要好好照顧兒子阿奇（Archie），並致力實現財政獨立，未來將輪流居於英國。

白金漢宮其後發表聲明回應稱，理解兩人的決定，形容問題「複雜」，需要時間解決。