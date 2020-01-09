美國伊朗尚未開戰　強制徵兵假消息瘋傳令美國人恐慌

美國和伊朗軍事衝突升級之際，美國傳媒1月8日報道，強制徵兵的假消息引發美國民眾恐慌。

據美國傳媒1月8日報道，美國陸軍徵兵司令部7日表示，他們接到很多郵件和電話詢問，稱收到美軍發送的強制徵兵的手機短信，「這些手機短信與美國陸軍沒有任何關係。這不是我們正在做的事情，這是欺詐」。

報道稱，這些欺詐短信編得「似模似樣」，「我們多次通過郵件聯繫您，但都沒有得到回覆。你是合資格的士兵，必須到最近的佛羅里達州和新澤西州的徵兵辦公室報到，立即啟程前往伊朗。」另一些短信則更讓人不安，聲稱如果收件人不回應，將面臨「罰款和至少6年監禁」。

美國陸軍徵兵司令部7日發布的公告稱，「我們收到了關於這些虛假短信的多次電話和電子郵件，並希望確保美國人知曉這些文字是虛假的，不是由本司令部或美軍發出的。」美國目前仍然實行兵役登記制度，由美國兵役登記局負責。

美伊衝突升級之際，美國民眾普遍擔憂自己會被徵召上戰場。（Reuters）

報道稱，目前法律規定，所有18歲至25歲男子都必須向兵役登記局提供個人信息。「兵役登記制度一切如常，」美國兵役登記局先前在一份聲明中說，「如果國家遇到緊急情況需要強制徵兵，國會和總統將需要通過官方立法批准一項徵兵令。」美國上一次強制徵兵是在1973年越南戰爭期間，此後已改為志願參軍。