【伊朗報復美國】民眾聚集白宮示威：停止挑釁伊朗　撤離伊拉克

美國與伊朗衝突不斷升級之際，美國多個城市有反戰者走上街頭，甚至聚集到白宮周圍舉行抗議示威，要求政府停止挑釁伊朗，以及美軍撤離伊拉克。

美國民眾1月8日在白宮門外示威（Getty Images）

俄羅斯衛星通訊社2019年1月9日報道，美國反戰者在8日在美國多地進行了遊行示威，抗議美國空襲炸死伊朗少將、伊朗革命衛隊特種部隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）的行為導致美國與伊朗衝突越發加劇，並抗議美軍侵犯伊拉克主權。

美國總統特朗普（Donald Trump）下令「斬首」蘇萊曼尼後，不少伊朗人民十分悲慟與憤怒（Reuters）

「粉紅代碼」、「ANSWER」聯盟（「立即停止戰爭和種族主義聯盟）等反戰組織人員聚集到白宮前，呼籲大家「暢所欲言」，眾多參與者在遊行示威中對中東問題表達自己的觀點。

示威者還鼓勵路人加入示威活動並分享對中東問題的看法。

「ANSWER」聯盟代表貝克爾（Richard Becker）在一份聲明中表示，「特朗普政府應該對一場新的、毀滅戰爭的威脅承擔全部責任。」「特朗普今天決定不立即對伊朗進行反擊，但無論如何都不會結束戰爭的威脅。特朗普的好戰、威脅和攻擊性言論，將使該地區的緊張局勢持續升温」。

現場有示威者表示，特朗普沒有進一步升級與伊朗的衝突「讓人鬆了口氣」，但「我們仍然對此很擔心」。「現在是美軍撤出伊拉克、撤出中東的時候了，是時候結束對伊朗的非法制裁，並阻止中東再次爆發戰爭了」。