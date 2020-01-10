哈里梅根淡出王室事務後　倫敦杜莎夫人蠟像館迅速移開兩人蠟像

英國哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）1月8日突然宣布將卸任王室高級成員身份後，倫敦杜莎夫人蠟像館9日已將二人的蠟像從英女王身旁移開。

蠟像館總經理戴維斯（Steve Davies）表示：「與世界其他地區一樣，我們正在對這個令人驚訝的消息作出回應，即薩塞克斯公爵和公爵夫人將卸任高級皇室成員身份。從今天起，梅根和哈里的身影將不再出現於我們的王室家族中，作為我們最受歡迎和愛戴的兩個名人物，他們當然將繼續成為倫敦杜莎夫人蠟像館的重要人物，我們將觀察他們人生的下一章節。」

哈里王子與夫人梅根1月8日突然透過社交網宣佈，將卸下在王室的「高級」成員身份，好好照顧兒子阿奇（Archie），並致力實現財政獨立，未來將輪流居於英國。白金漢宮其後發表聲明回應稱，理解兩人欲採取不同方法的決定，並形容這是「複雜問題」，並需要時間解決。

英國王室：2019年可謂英國王室的災難一年，英女王伊利沙伯二世12月在聖誕文告中稱：「今年有時令人感到路途顛頗（bumpy）」，讓不少人聯想到英國脫歐亂局及英女王的「家醜」。（Reuters）

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