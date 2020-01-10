因細節措辭起爭執　中日第五個政治文件有何分歧點？

日本媒體1月9日披露，中日兩國政府已確定方針，擬制定規定兩國關係的新的重要文件「第五個政治文件」，在預定2020年春天的中國國家主席習近平作為國賓訪問時發布。

日本共同社引述多名中日關係消息人士9日稱，2019年12月，日本首相安倍晉三和習近平在北京會談之際確認了方向性。日本外務省事務次官秋葉剛男最快1月13日訪華，着手有關內容的磋商。文件擬寫明為了包括東亞在內的世界和平與穩定，中日雙方負有應該盡到的「責任」。

2019年12月23日，日本首相安倍晉三與中國國家主席習近平在北京舉行會晤，雙方因釣魚台、香港局勢、維吾爾人等問題對立明顯，現場氣氛尷尬。（Reuters）

「第五個政治文件」將提出2020年代的中日關係的方向性。不僅是戰略互惠，還設想在世界課題上合作的雙邊關係。也是繼1972年宣布邦交正常化的《中日聯合聲明》、1978年的《中日和平友好條約》等四個重要文件之後，展示中日關係今後10年、20年的應有形式。在中國經濟和軍事兩方面的影響力增強的形勢下，日方希望通過寫明中國在國際社會上的「責任」，敦促中方尊重國際秩序展開行動。

共同社指出，2008年作為國賓訪日的胡錦濤等中國歷代領導人均參與了以往政治文件的制定。對於中方而言，不能只有習近平沒有參與相關的政治文件制定。對於安倍晉三而言，也打算將其作為首相累計在任天數在憲政史上最長的自身的政治遺產之一。

調整措辭並非易事

日本政府相關人士就文件措辭強調說：「以外務省事務次官秋葉剛男訪華為出發點，將與中方連細微的部分也展開嚴密磋商。」

2019年12月18日，日本防衛大臣河野太郎在與中國國防部長魏鳳和會談一開始就要求中國方面停止在釣魚台海域的巡航行動（中國國防部官網）

作為通過「第五個政治文件」提出的主題，日本方面關注地球變暖和朝鮮局勢，而中國方面關注養老、醫療和農業，雙方還將磋商貿易規則。共同社披露，安倍晉三2019年12月在中國出席第八次中日韓領導人會議期間曾與習近平舉行會晤，習近平當時表示希望雙方推進共建「一帶一路」。但日方不希望把習近平提倡的「一帶一路」經濟帶構想、「人類運命共同體」和「新時代」等中國提出的這些措辭寫入文件，這是為了避免被認為是在中國主導下推進了文件制定工作。

「調整措辭並非易事，這是實情。」中日關係因2012年日本把尖閣諸島（中國稱釣魚台）國有化而惡化。雖然多次與習近平等會談的安倍晉三強調「已重回正常軌道」，但中國公務船在尖閣周邊的活動趨於活躍、接連有日本人在中國被拘等懸而未決問題。安倍晉三自身的自民黨內，依然存在反對習近平作為國賓訪日的論調。

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此外，日方考慮在今後的磋商中，提及氣候變化等全球性課題和朝鮮局勢等地區局勢。而關於寫進文件的表述，日方向與中國對立的美國進行說明並獲得理解，似乎也很重要。