敘利亞親伊朗民兵據點遭空襲至少8死

多家媒體報道，敘利亞東部臨近伊拉克境內的一個親伊朗民兵組織據點遭受不明飛機空襲，造成至少8人死亡。之後有黎巴嫩媒體指，疑似是以色列的無人機發動襲擊。

敘利亞近年來戰火不斷，多方軍事勢力展開激烈廝殺，民眾飽受戰爭創傷的折磨（VCG）

美聯社1月10日報道，在美伊緊張局勢加劇的情況下，身份不明的飛機於當地時間10日午夜襲擊了敘利亞東部臨近伊拉克邊境的目標，引發「巨大的爆炸」。

黎巴嫩媒體Al-Mayadeen報道稱，一架以色列無人機襲擊了伊拉克和敘利亞邊境的目標。

《以色列時報》（The Times of Israel）與以色列《國土報》（Haaretz）10日報道，遭到襲擊的是得到伊朗支持的民兵組織「伊瑪目阿里旅」（Imam Ali Brigades），空襲造成8人死亡，多人受傷。

在敘利亞與伊拉克活動，由美國領導的聯軍否認發動了此次襲擊。

敘利亞人權觀察組織（Syrian Observatory for Human Rights）稱，這些飛機襲擊的目標是敘利亞靠近伊拉克邊界的布卡邁勒（Boukamal）地區親伊朗民兵的據點。

報道稱，邊境地區發生了幾起爆炸。活動人士團體Deir Ezzor 24表示，飛機開火擊中了該地區運載武器的卡車和彈道導彈倉庫。

敘利亞和伊拉克沒有立即對該報道發表評論，這些報道也無法得到獨立消息來源的證實。